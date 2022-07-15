Начато досудебное расследование в отношении руководства «Казфосфата»

В пятницу агентство по финансовому мониторингу сообщило о начале досудебного расследования в отношении руководства «Казфосфата» по факту злоупотребления монопольным положением.

Уголовное дело зарегистрировано 13 июля департаментом экономических расследований по Жамбылской области. Агентство по финмониторингу сообщило о том, что компания «злоупотребила монопольным положением в целях извлечения для себя незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации аммофоса».

В апреле агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщало о том, что на основании жалоб от сельхозпроизводителей и акимата Жамбылской области на повышение цен на аммофос, было начато расследование по отношению к «Казфосфату». 10 июля АЗРК заявило о том, что по итогам расследования было выяснено, что цены на аммофос выросли в ноябре 2021 года на 35% по сравнению с началом года, а в январе 2022 года почти на 48,5%. После вмешательства ведомства, «Казфосфат» снизил цену со 185 тыс. до 173 тыс. за тонну.

Также генпрокуратура в апреле сообщала о том, что «Казфосфат» числится среди крупных казахстанских предприятий, систематически нарушающих охрану труда. 1 июля на одном из предприятий компании погибли двое рабочих.

11 июля на заводе «Казфосфат» произошел выброс фтористого водорода. Жители Тараза в тот день жаловались на едкий дым, вызывающий слезы и кашель. После этого в регионе создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

14 июля деятельность компании раскритиковал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обвинив «Казфосфат» в завышении цен для отечественных аграриев.