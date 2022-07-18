В рамках дел Сатыбалды, Боранбаева и руководителей оператора «РОП» возмещено 230 млрд тенге

Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов раскрыла новые подробности в делах Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева и руководителей оператора «РОП». В рамках уголовных дел в отношении них было возмещено 230 млрд тенге, сообщает Казинформ .

«На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. По расследуемому Антикоррупционной службой делу, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше $170 млн США», − сообщили в комиссии.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено около 36 млрд тенге.

По делу Оператор «РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых около 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено около $3 млн. Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено около 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Кайрат Боранбаев был заключен под стажу на два месяца в середине марта. Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Позже Боранбаев передал в госсобственность доли в двух компаниях, контролирующих парковки в Алматы.

Кайрат Сатыбалды также был приговорен к двум месяцам содержания под стражей в середине марта. Уголовное дело в отношении него касалось факта хищения средств АО «Казахтелектом». Вместе с Сатыбалды была задержана его супруга Гульмира, которой в конце марта были предъявлены обвинения в хищении 747 млн. тенге бюджетных средств в 2021 году. Эта сумма была уплачена за фактически невыполненные строительно-монтажные работы. В апреле ее также обвинили в хищении средств, выделенных в 2019 году для ремонта объектов Универсиады. Наряду с этим Гульмира и Кайрат подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

Арест Боранбаева и супругов Сатыбалды продлевался несколько раз.