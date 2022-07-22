Журналистку Радио Азаттык не пустили на суд по январским событиям в Таразе

В Таразе проходит судебный процесс по январским событиям, на котором обвиняемыми названы девять человек. Им вменяют «участие в массовых беспорядках», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов», а также «нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват». 22 июля суд запретил журналистке Радио Азаттык присутствовать на заседании суда из-за наличия в зале несовершеннолетних, сообщает издание .

Один из родственников обвиняемого попросил судью «не допустить присутствия на суде СМИ в связи с тем, что среди подсудимых есть несовершеннолетние». Судья Айдарбек Замбаев удовлетворил данное ходатайство.

Перед началом суда корреспондент Азаттыка поговорила с родственниками обвиняемых. Все 9 подсудимых – жители города Чу в Жамбылской области. Одна из них – девушка. Пятеро из них находятся в заключении с января после задержания. Остальные вышли под домашний арест.

По словам родственников, все подсудимые не согласны с обвинением. Некоторых из них обвиняют в поджоге здания партии «Нур Отан» в селе Толе би Чуйского района. Родственники подсудимых, с которыми беседовал Азаттык, заявили, что недовольны ходом расследования.

«Мы живем возле трассы. Когда около 170 человек проходили по трассе, мой сын наблюдал за происходящим и из любопытства пошел за ними, чтобы узнать, почему люди шумят. Теперь его обвиняют в поджоге «Нур Отана». Почему не находят тех, кто действительно поджигал и разрушал здание. На моего сына сначала повесили 269-ю статью (Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват - прим.Ред.). Затем поменяли на 272-ю (Массовые беспорядки), потом опять добавили 269-ю. Здесь никто не держал в руках оружие. Даже палки не было у них», – рассказала Азаттыку Багдаткул Рыспамбетова, мать одного из обвиняемых.

Пришедший на суд Турган Касымов рассказал, что его сына Рысбека обвиняют по 272-й статье и также выражает недовольство ходом следствия.

По его словам, Рысбек работал тренером, зимой занимался доставкой угля.

Во время январских событий он поздно вышел с работы и по пути домой увидел толпу на площади и подошел к ней, говорит отец Рысбека. По его словам, сын десять минут смотрел на происходящее, после чего ушел домой.

Турган Касымов говорит, что за это его сына обвиняют в участии в массовых беспорядках.

В апреле Генпрокуратура заявляла, что 6 января в Жамбылской области органы безопасности открыли «ответный огонь в вооруженную группу из 500 человек», в результате чего убито 11 человек.

По недавно опубликованным Генпрокуратурой данным, в Казахстане по делам о январских событиях в суд было направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Из них реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых. На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела о «массовых беспорядках» и 32 — об «актах терроризма».

Во время и после январских событий, по официальным данным, погибли 238 человек. Из них шесть человек, по информации Генпрокуратуры, — умерли от пыток в следственном изоляторе.

К этому дню власти до сих пор не опубликовали имен погибших при январских событиях. Власти также отклонили призывы правозащитных организаций к международному расследованию.