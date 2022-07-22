Россия и Украина подписали соглашения с Турцией по вывозу зерна из черноморских портов. Они предполагают, что морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районе своих портов. Россия при этом обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов. Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия – этого требует Россия, сообщает BBC.

Россия и Украина не заключали соглашение напрямую, но обе страны подписали соответствующие зеркальные договоры с ООН и Турцией.

Как пишут российские СМИ, в подписанном ими договоре были указаны следующие условия:

Украинское зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение будет действовать 120 дней, с возможностью продления. Разминировать украинские порты Российские военные не будут, а создадут безопасные фарватеры, регулярное движение по которым может быть установлено за две недели. Военного конвоя зерновых судов не будет.

В Стамбуле будет создан трехсторонний (Украина, Турция, Россия) координационный центр для надзора за соблюдением соглашения, ему предстоит заниматься урегулированием каких-либо инцидентов, если они произойдут. Наряду с этим ООН и Турция будут осматривать украинские суда на предмет отсутствия вооружений при участии российской стороны.

После подписания согласшения продовольственная программа ООН вновь сможет закупать зерно в Украине и доставлять его в страны, которым грозит голод. В прошлом году украинским зерном накормили 400 млн. человек.

После начала войны в Украине программе пришлось сократить поставки в Судан и Нигер. Из-за этого ООН предупредила, что мир может столкнуться «с продовольственным кризисом катастрофических пропорций», если черноморские порты не будут разблокированы.

В Международном Комитете Красного Креста говорят, что рост цен на продовольствие, топливо и удобрения, связанный с войной в Украине, наложился на последствия засухи и конфликта в регионе Африканского рога. Это создало опасность «необратимого гуманитарного кризиса с невероятной ценой в человеческих жизнях». Новые поставки, увеличение пакетов помощи и падение цен на продовольствие должны помочь его предотвратить.

Однако соглашение еще должно заработать, и даже заход в Черное море грузовых кораблей может занять несколько недель.