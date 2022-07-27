В сентябре будет повышена зарплата преподавателей казахстанских вузов − Аймагамбетов

«Увеличенная стоимость грантов позволяет существенно повысить заработную плату преподавателей наших вузов. Также в апреле нашим министерством уже были даны четкие поручения ректорам вузов, в рамках которых с сентября 2022 года еще раз должна быть увеличена заработная плата преподавателей наших вузов», − заявил Аймагамбетов.

Кроме того, в программных документах до 2025 года были заложены финансирование и обязательства для дальнейшего стабильного роста стипендий, заработных плат преподавателей, количества студенческих грантов и финансирования науки.

В 2021 году министром образования уже был подписан указ, который зафиксировал минимальный уровень заработной платы преподавательского состава. Для начинающего преподавателя вуза она составила не меньше 200 тыс. тенге на одну ставку. Для профессора − не менее 350-400 тыс. тенге. При этом уровень педагогической нагрузки определен на уровне не более 680 часов в учебный год, а бюрократия и непрофильные функции, как уверяет Аймагамбетов, были устранены.

Наряду с этим были повышены стипендии студентов и докторантов. Стипендия докторантов выросла за 3 года с 82 тыс. до почти 200 тыс. тенге, а количество грантов для обучения в вузах за это время увеличилось почти в 2 раза.