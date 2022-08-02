В Афганистане убит лидер «Аль-Каиды» Айман Завахири

«Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет», - сказал Байден в телеобращении.

Завахири был признан организатором нападений на США 11 сентября 2001 года и с тех пор находился в бегах. Он возглавил «Аль-Каиду» после того, как в результате спецоперации США в Пакистане в 2011 году был убит Усама бин Ладен. Вашингтон объявил за информацию о местонахождении Завахири награду в размере $25 млн. В этом году американским спецслужбам стало известно, что он находится в Кабуле. По информации Белого дома, в минувшее воскресенье по дому, в котором Завахири скрывался последнее время, с беспилотника были выпущены две ракеты Hellfire. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг, заверили в администрации президента США.

Спецоперация против Аймана Завахири стала первым ударом США по «Аль-Каиде» в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.

Между тем «Талибан» назвал операцию США нарушением международных принципов, заявив, что «такие действия являются повторением неудачного опыта последних 20 лет и противоречат интересам США, Афганистана и всего региона».

Неясно, предоставили ли талибы убежище Завахири после захвата ими власти в Афганистане в августе 2021 года. Однако в Белом доме заявили, что высшие должностные лица «Талибана» знали о том, что лидер «Аль-Каиды» скрывается в Кабуле. Джо Байден заявил, что американские спецслужбы не предупреждали талибов о готовящейся операции, но в то же время США надеются на дальнейшее сотрудничество с новыми властями Афганистана.