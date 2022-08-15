В сентябре в столице откроют Центр ядерной медицины

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил медицинский центр управления делами президента РК, где ознакомился с новыми объектами – Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, сообщает пресс-служба президента.

«Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Особенность. нового диагностического блока является позитронный эмиссионный компьютерный томограф, его высокая скорость сканирования повысит качество диагностики и существенно увеличит количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год.

«В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в Центре ядерной медицины, в циклотронном комплексе, наладят производство девяти радиофармпрепаратов, восемь из которых ранее не производились в Казахстане.

Глава государства также осмотрел новый кардио-диагностический блок, имеющий семь терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.

«В завершение президент провел беседу с врачами и ученными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев», - указывается в сообщении.