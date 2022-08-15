В Алматы появился новый автобусный маршрут

В Алматы с 15 августа появился новый автобусный маршрут, еще несколько изменили схемы движения, передает «Казинформ» .

По данным транспортного холдинга, новый маршрут № 53 будет курсировать от мкр. Мамыр-1 по ул. Момышулы до пр. Райымбека, за горбольницей № 7 сворачивать направо в сторону мкр. Теректы, там после школы № 184 будет разворачиваться и ехать в обратном направлении. После пр. Райымбека, поднимаясь по ул. Момышулы, будет сворачивать на пр. Абая, потом ул. Саина – ул. Шаляпина до конечного остановочного пункта на ул. Момышулы.

Также с 15 августа изменены схемы маршрутов №№ 110, 112, 116, 137 и 138.

Маршрут № 110, двигаясь по пр. Абая, будет доезжать до станции Б. Момышулы, далее по схеме.

Маршрут № 212 будет сворачивать с ул. Жандосова на ул. Саина, после ул. Рыскулбекова разворачиваться и ехать в обратном направлении до ул. Жандосова, далее по схеме.

Маршрут № 116 теперь при движении из мкр. Нурлытау после пр. Аль-Фараби будет сворачивать на пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Радостовца – ул. Жандосова – пр. Гагарина – ул. Толе би – ул. Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Толе би – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Айманова – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева, далее по схеме.

А маршрут № 137 разделился на два – № 137 и № 138. Маршрут № 137 будет начинать движение с ТЦ Адем-1, далее по схеме, в обратном направлении доезжать до развязки на Северном кольце, разворачиваться и ехать до конечного остановочного пункта ТЦ Адем-1. Маршрут № 138 будет курсировать от рынка Жетысу по пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина – ул. Акан серы – ул. Жумабаева – Северное кольцо до ТЦ Адем-1. В обратном направлении: Северное кольцо – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – пр. Рыскулова – ул. Жаяу Муса до рынка Жетысу.