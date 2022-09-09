До конца года в Казахстане определятся с платными пакетами медстрахования для населения – Гиният

«На сегодняшний день казахстанцам доступно добровольное медицинское страхование. Но в основном им пользуются крупные предприятия. Чтобы (этим – В.) пользовались широкие слои населения, уже работает рабочая группа, мы будем расширять (пакеты – В.) и приглашать все страховые компании, которые сегодня эту услугу оказывают. Будет четкое разделение, какую помощь могут оказывать компании, которые страхуют на добровольной основе, какую помощь мы будем оказывать в рамках ГОБМП, и какая помощь будет оказываться в рамках ОСМС», - рассказала Гиният, отметив, что все решения будут приняты до конца года. Вместе с тем, подчеркнула она, от системы ОСМС Минздрав отказываться не будет, так как это «будет шаг назад». По ее данным, благодаря системе обязательного медстрахования в 2021 года поступило 500 млрд тенге, в текущем – уже 800 млрд тенге, а это – «дополнительные новые технологии, расширение всех услуг, закуп оборудования, вливание инвестиций в здравоохранение, повышение благосостояния и здоровья населения». «Как мы можем от этого отказаться? Поэтому наша задача – совершенствовать ОСМС. Сделать более привлекательным, чтобы привлечь людей, которые не в системе», - заявила глава Минздрава. Поэтому сейчас совместно с другими государственными органами и местными исполнительными органами проводится работа по выявлению граждан, которые оказались вне ОСМС и обеспечивать им доступность получения медицинской помощи.