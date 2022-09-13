Звонки телефонных мошенников в Казахстане будут блокировать автоматически

Сейчас проводится работа с операторами связи
Тамара Вааль, Власть
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводит работу с операторами связи по автоматической блокировке звонков от телефонных мошенников. Как пояснил журналистам во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Багдат Мусин, как правило, они звонят из-за границы, но казахстанцы видят отечественные номера. Поэтому системы будут считывать иностранные звонки и блокировать их.
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