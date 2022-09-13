Звонки телефонных мошенников в Казахстане будут блокировать автоматически

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводит работу с операторами связи по автоматической блокировке звонков от телефонных мошенников. Как пояснил журналистам во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Багдат Мусин, как правило, они звонят из-за границы, но казахстанцы видят отечественные номера. Поэтому системы будут считывать иностранные звонки и блокировать их.

«Совместно с телеком-операторами мы проводим работу для того, чтобы была блокировка именно подменных номеров. Там суть мошенничества в том, что звонок идет из-за границы, наши операторы видят его как обычный звонок – это наш номер телефона вывешен в роуминг, оттуда звонок», - сказал Мусин.

Министр отметил, что с двумя операторами уже проведено тестирование технологий блокировки таких звонков. И как только вся необходимая работа будет проведена, систему интегрируют и запустят. Параллельно министерство планирует начать работу с «Казахтелекомом», чтобы исключить звонки от мошенников на городские телефоны.