Токаев призвал увеличивать бюджеты ипотечных программы для молодежи

Увеличить бюджет ипотечной программы в Карагандинской области и количество льготных кредитов для молодых специалистов поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, констатировав, что в этом году было выделено 75 кредитов. Так он призвал другие регионы сделать то же самое.

«Уже давно следует приступить к реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение занятости всех категорий молодежи. Молодым специалистам очень важно оказывать поддержку и в приобретении жилья. В регионе действует упрощенная ипотечная программа. Молодежь может получить ипотечный кредит на 19 лет, внеся 10% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Выдается до 20 млн тенге с увеличением на 5% в год. Эту ипотеку могут получить учителя, врачи, работники культуры, спорта и социальной сферы, журналисты и преподаватели высших учебных заведений. В этом году было выдано 75 кредитов», - сказал Токаев.

Он считает, что необходимо увеличить бюджет программы и количество льготных кредитов, так как «это эффективный способ поддержки молодых семей и молодых специалистов».

«У них будет хороший шанс работать на родине, а не переезжать в другие регионы. Этот метод должны использовать и другие регионы», - сказал президент.