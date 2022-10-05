Токаев призвал увеличивать бюджеты ипотечных программы для молодежи

Это эффективный способ поддержки молодых семей и молодых специалистов
Увеличить бюджет ипотечной программы в Карагандинской области и количество льготных кредитов для молодых специалистов поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, констатировав, что в этом году было выделено 75 кредитов. Так он призвал другие регионы сделать то же самое.
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