​Активисты протестовали против сноса здания VIP-терминала аэропорта Алматы

В воскресенье активисты выступили с акцией протеста против сноса VIP-терминала аэропорта Алматы. Они требуют сохранить и не отстраивать это здание заново, поскольку оно является памятником архитектуры.

Экоактивистка, председатель общественного объединения «Защитим Алматы» Салтанат Ташимова подчеркнула, что решение снести здание свидетельствует о неуважении турецких застройщиков к культуре Казахстана.

«Конечно же власти разрешили это, что крайне возмущает жителей и патриотов города Алматы. Хотелось бы, чтобы этого больше не повторялось, мы сделаем все, чтобы предотвратить дальнейшие такие случаи и постараемся сохранить (здание VIP-терминала — В.). Сейчас идет снос здания, это не перенос, так как нет таких претендентов, чтобы можно было перенести. Это будет новострой, убийство памятника архитектуры. Мы требуем сохранения памятника архитектуры и требуем уважительного отношения к нашей истории», − прокомментировала она.

Вместе с ней против сноса здания выступил общественный деятель, блогер, отстаивающий права и интересы молодежи Валерий Кудрявцев: «Я надеюсь, что местные власти, центральные власти, представители мажилиса и сената подумают о том, что они делают. От лица всей молодежи обращаюсь сейчас к высокопоставленным чиновникам: “Пожалуйста, не делайте глупостей, подумайте чего вы лишаете свой город, страну, народ. Давайте сохраним то, что есть. Ломать — не строить, запомните это, пожалуйста”».

В 2020 году Турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Консультации и переговоры о судьбе здания со специалистами, архитекторами и общественниками продолжались два года. В итоге было объявлено, что оно будет «перенесено», а по факту — построено заново.

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не поддержало внесенный в прошлом году акиматом города Алматы вопрос о возможном переносе памятника. По закону перемещение и изменение памятников истории и культуры запрещается, исключением являются лишь случаи, когда памятники истории и культуры разрушены более чем на 70%; когда они утрачивают значимость; когда их перемещение и изменение будут способствовать его лучшей сохраненности.