Более чем в 90% школах Казахстана скорость интернета не соответствует требованиям – Мусин

Из 7 078 школ, подключенных в Казахстане к интернету, в 6 414 скорость не соответствует рекомендациям международного союза электросвязи. Более того, во всех школах, подключенных к интернету, дети не могут использовать Wi-Fi, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«На сегодняшний день из более 7 тысяч государственных школ страны к сети интернет подключены 7 078 школ. Из них 5 122 сельские школы и 1 956 городских школ. Не подключено 20 школ, в том числе 15 сельских школ и 5 городских школ. Согласно рекомендации международного союза электросвязи, для школ с количеством учащихся более 400 человек скорость интернета должна быть минимум 1 Мб/с на 20 учащихся. Наш анализ показывает, что скорость в 6 414 школах, или 90,61% от 7 078, не соответствует этим рекомендациям», - заявил Мусин.

По его данным, сегодня в 664 школах скорость интернета соответствует указанным рекомендациям. В 2 810 школах – не соответствует рекомендациям, однако в населенных пунктах волоконно-оптические линии связи существуют.

«В связи с этим акиматам необходимо выделить финансирование и провести работу по повышению скоростей интернета в данных школах», - попросил министр.

Кроме того, в ряде регионов необходимо проложить волоконно-оптические линии связи внутри населенных пунктов для 266 школ. Также, добавил Мусин, еще в 2 784 школах отсутствуют технические возможности повышения скорости интернета, так как требуется строительство сетей волоконно-оптических или же радио-релейных линий связи. Для 574 школ, расположенных в отдаленной сельских местности, министерство планирует организовать каналы связи с применением спутниковых технологий.

Для решения вопроса подключения школ к интернету, по словам Мусина, местные исполнительные органы до августа 2023 года должны повысить скорость интернета в 2 810 школах и обеспечить строительство волоконно-оптических линий связи для 266 школ внутри населенных пунктов. Минцифры совместно с операторами обещает до августа 2024 года обеспечить строительство волоконно-оптических или радио-релейных линий связи для 20 школ, не подключенных к сети интернет, и обеспечить 574 школы в отдаленных сельских населенных пунктах спутниковыми технологиями связи.

Другая проблема, отметил Мусин, что в школах отсутствует локальная сеть или Wi-Fi, из-за чего ученики не могут подключиться к интернету. В этой связи министерство предлагает организовать локальные сети и точкик Wi-Fi в школах.

«Беспроводная точка доступа должна обеспечить одновременную работу 200 устройств и покрытие Wi-Fi всех классов, лабораторий, административного блока и школьного двора. С учетом изложенного, предлагается совместно с Минпросвещения в срок до конца 2023 года утвердить типовые требования, регламент работы и топологии локальных и Wi-Fi сетей для школ. Вместе с тем МЦРИАП совместно с операторами связи планирует создать единый контакт-центр операторов связи для школ. Акиматам необходимо в срок до конца 2023 года обеспечить наличие локальных сетей в каждой школе», - также поручил Мусин.