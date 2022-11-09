Активиста из Бестобе Николая Катчиева вызвали на допрос

Активиста из поселка Бестобе Акмолинской области Николая Катчиева вызвали на допрос в полицию Степногорска. На него заведено дело по статье 274. ч.1. Уголовного кодекса Республики Казахстан – распространение заведомо ложной информации. Летом этого года суд уже признал активиста виновным по этой статье. Новое дело завели на фоне того, что местные жители собираются идти в столицу пешим ходом – к президенту Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать ему о проблемах поселка.

Николай Катчиев рассказал Власти, что 9 ноября ему позвонил следователь из Степногорска и сообщил, что ждет его 10 ноября в 11.00 на допрос и что он обвиняется в распространении заведомо ложной информации. На вопрос Катчиева, кто подал на него заявление, следователь ответил, что не знает.

«Как я понял, уголовное дело уже зарегистрировано. Я не знаю, с чем это связано, я никому зла не делал, вся моя общественная деятельность сводится к тому, чтобы поселок Бестобе, страна развивались. Также я воспитываю сына и еще занимаюсь общественной деятельностью, последствия которой всегда такие – через уголовное преследование», - сказал Катчиев.

В поселке Бестобе Акмолинской области с 30-х годов прошлого века добывают золото. В 2017 году здесь была построена фабрика «Казахалтын Technology», после этого в поселке началось сильное пыление. Вслед за этим образавалась группа активистов, которая начала борьбу против работы фабрики. Бестобинский таксист Николай Катчиев вошел в состав группы и стал записывать и выкладывать в YouTube видео о работе группы и экологии в поселке.

Для него это вылилось в уголовное дело и суд. Руководство фабрики «Казахалтын Technology» написало заявление в полицию о том, что члены рабочей группы Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Во время следствия статью обвинения переквалифицировали на разжигание розни.

После полугода разбирательств в суде, статью о разжигании розни убрали и обоих активистов признали виновными в распространении заведомо ложной информации и приговорили к одному году ограничения свободы. В связи с амнистией к 30-летию Республики Казахстан их сразу же освободили от уголовной ответственности.

Активисты поселка написали несколько писем президенту и различным министерствам с просьбой обратить внимание на ситуацию в Бестобе, просили взять рудник под государственное управление или передать его добропорядочному инвестору, назначить комплексную проверку в отношении ТОО «Казахалтын» и АО «АК Алтыналмас», допустить к участию в проверке местное сообщество.