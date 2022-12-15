Трехлетний бюджет Астаны составит свыше 1,65 трлн тенге

Бюджет Астаны на 2023 – 2025 годы составит 1,65 трлн тенге, из них на следующий год предусмотрено 743 млрд тенге, сообщил в ходе сессии маслихата заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев.

«По расчетам, в течение трех лет доходы Астаны составят 1 трлн 654 млрд. За их счет будет обеспечено финансирование всех первоочередных расходов и бюджетных обязательств. В 2023 году ожидается получение доходов в размере 553 млрд тенге. Следует отметить, что столица является одним из регионов-доноров республиканского бюджета, и только в 2023 году будет перечислено 70 млрд тенге», - сообщил Бекмурзаев, представляя депутатам проект бюджета.

Расходы трехлетнего бюджета планируются в сумме 1 трлн 653 млрд 539 млн тенге, в том числе в 2023 году – 553 млрд 130 млн тенге, в 2024 году – 547 млрд 092 млн тенге, в 2025 году – 553 млрд 318 млн тенге. Кроме того, предусматриваются целевые трансферты из республиканского бюджета на 366 млрд тенге, в том числе на развитие – 363 млрд тенге. По данным замакима, расходы на социальную сферу составят порядка 262 млрд тенге, или 49%.

«Наибольший объем средств в размере 200 млрд тенге будет направлен в сферу образования. Для поддержки занятости и социальной защиты населения заложено 23 млрд тенге, в том числе на оказание социальной помощи – 4,2 млрд тенге, поддержку людей с ограниченными возможностями – 6 млрд тенге, меры в области занятости и трудоустройства – 2,8 млрд тенге. На развитие здравоохранения выделено 16,4 млрд тенге, в том числе на дооснащение медицинских учреждений – 8,2 млрд тенге, на приобретение вакцин и медикаментов – 2,5 млрд тенге», - перечислил Бекмурзаев.

Еще почти 69 млрд тенге акимат планирует направить на развитие ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В частности, на проекты по строительству и реконструкции инженерных сетей, ливневой канализации, тепломагистралей, газификацию, субсидирование энергопроизводящих компаний, санитарную очистку и благоустройство городских территорий. А на развитие транспортной инфраструктуры, содержание и ремонт дорог – 27 млрд тенге.