Активисты Oyan, Qazaqstan сообщают о дежурящей у их домов полиции

Полиция второй день подряд дежурит у домов активистов движения Oyan, Qazaqstan, сообщила в своем телеграм-канале журналистка и участница движения Асем Жапишева.

«Полиция дежурит у наших домов второй день. И все из-за того,что власти очень боятся, что этот плакат появится на площади, где расстреливали людей. Токаев, у которого официальная поддержка вроде как больше 80%, боится нескольких людей с куском бумаги. Боится так, что не дает нам выйти из дома», - написала Жапишева.

«Почему мы не можем выйти в День памяти жертв и почтить их память минутой молчания? Ради какой прихоти какого агашки, моих друзей, меня, забирают из домов, рвут талантливую работу, грубо тащат, вывихивают руки?», - отметила она.

Накануне 14 активистов движения Oyan, Qazaqstan, включая саму Жапишеву, были задержаны на выходе из домов и на подходах к площади Республики в Алматы. Движение несколько лет подряд проводило здесь акции в День Независимости Казахстана.

В этот день в 1986 году тысячи молодых людей вышли на эту площадь, протестуя против назначения главой республики человека, который до этого никогда не бывал в Казахстане. Протесты стали крупнейшими в Советском Союзе с начала 1980-х и открыли череду выступлений за независимость национальных республик. Протест в Алматы, который позднее был назван Желтоксан, был жестоко подавлен, сотни его участников были репрессированы.

16 декабря 2011 года в Жанаозене – 100-тысячном городе на западе Казахстана были расстреляны протестовавшие на протяжении семи месяцев нефтяники, требовавшие повышения зарплат и улучшения условий труда.

Площадь Республики в Алматы стала главной ареной событий и во время протестов января 2022 года. Сюда вечером 4 января и на следующий день стянулись тысячи участников протестов, здесь же, вероятно, прозвучали первые выстрелы.