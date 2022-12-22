421 млрд тенге возмещен в рамках уголовных дел
631 млрд. тенге в рамках работы по возврату активов и демонополизации возвращено государству – Генпрокуратура
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В рамках работы по возврату незаконно выведенных активов и борьбы с олигополиями за шесть месяцев 2022 года государству возвращен 631 млрд. тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в генеральной прокуратуре начальник службы международно-правового сотрудничества Артур Ластаев.

«В июне глава государства подписал указ, которым образовал межведомственную комиссию (по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов – В.), в которую вошли представители силового блока, фискальных органов и регуляторов. За шесть месяцев 2022 года удалось вернуть государству 631 млрд. тенге», - сообщил Ластаев.

Из этой суммы, по его данным, 421 млрд. тенге возвращено в рамках возмещения ущерба по уголовным делам, в том числе, 314 млрд. тенге – в денежном эквиваленте и 107 млрд. тенге – в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма, отметил Ластаев, возмещается в порядке работы по демонополизации.

При этом он вновь не назвал ни компаний и имен бизнесменов, которые были причастны к незаконному выводу активов и теперь их возвращают - добровольно или принудительно.

Генпрокуратура с июня регулярно анонсирует эквивалент возвращённых активов в деньгах, при этом как и работа комиссии правительства по демонополизации, этот процесс остается непрозрачным.

Напомним, в июне президент подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата в Республику Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также для выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем и их возврата государству.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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