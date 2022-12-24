В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты сената

В Казахстане вечером в субботу завершилась регистрация кандидатов в депутаты сената на выборах, назначенных на 14 января 2023 года.

Согласно информации, представленной на заседании Центральной избирательной комиссии, которое транслировалось онлайн, региональные избирательные комиссии зарегистрировали кандидатами в депутаты 66 человек. Почти столько же – 64 человека – не прошли этап регистрации, либо сняли свои кандидатуры на этом этапе.

Из числа зарегистрированных кандидатов четверо являются действующими депутатами сената. Таким образом, в 16 регионах сменятся представляющие их в сенате депутаты.

На кресла сенаторов претендует 46 мужчин и 20 женщин.

В Алматы и Жамбылской области зарегистрировано больше всего кандидатов – по пять. При этом в Алматы все кандидаты – женщины, в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях все кандидаты – мужчины.

С момента завершения регистрации на выборах в сенат начинается этап агитации, он завершится в полночь 13 января – за день до голосования.

После следующих выборов в сенат палата будет состоять из 50 депутатов – по двое представляют каждый регион Казахстана, еще десять назначаются президентом (половина из них – по согласованию с Ассамблеей народа). До внесения поправок в Конституцию у президента было право назначать 15 сенаторов.

Депутатов сената от регионов в Казахстане выбирают выборщики - депутаты маслихатов всех уровней в каждом регионе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в сенат в своей инаугурационной речи 26 ноября, заявив, что голосование должно стать частью обновления системы власти, которая проводится в стране. По плану выборы в сенат могли пройти летом будущего года, когда истекал срок полномочий сенаторов.

За выборами в мажилис в 2023 году должны также пройти выборы в мажилис, их дата пока не названа.