Токаев назначил еще четырех судей Конституционного суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу своим указом назначил еще четырех судей Конституционного суда и таким образом завершил его формирование.

Указами президента судьями Конституционного суда назначены Кайрат Жакипбаев, Айжан Жатканбаева, Бакыт Нурмуханов и Роман Подопригора.

58-летний Кайрат Жакипбаев до этого работал заведующим государственно-правовым отделом администрации президента, Айжан Жатканбаева работала заведующей кафедрой финансового и экологического права в КазНУ им. аль-Фараби, 43-летний Бакыт Нурмуханов в последние пять лет был руководителем аппарата Конституционного совета, 56-летний Роман Подопригора руководил НИИ публичного права Caspian University.

Все они приступают к обязанностям с 1 января 2023 года, когда, согласно Конституции, должен заработать Конституционный суд.

В соответствии с Основным законом, президент назначает председателя Конституционного суда и еще четырех судей, по трое судей назначают мажилис и сенат. Председателем суда ранее на этой неделе была назначена бывшая Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова.

Между тем ни один член Конституционного совета, на смену которому приходит Конституционный суд, не получил назначение в новую структуру.

Среди тех, кто был в составе совета - его глава - бывший генпрокурор и председатель Верховного суда Кайрат Мами, бывший генпрокурор Асхат Даулбаев, бывший первый замгенпрокурора Иоган Меркель и другие.