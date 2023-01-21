145 подъездных железнодорожных путей вернут в госсобственность

Частные компании намерены вернуть в госсобственность 145 подъездных железнодорожных путей, сообщило правительство после очередного заседания комиссии по демонополизации экономики. Традиционно в правительстве не сообщили, какие компании выразили такие намерения и кто их владельцы.

«От собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей. Глава правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер», - сообщила пресс-служба премьера в субботу.

Ранее сотни подъездных железнодорожных путей вернули в госсобственность компании, связанные с Кайратом Сатыбалды, племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Комиссия на заседании рассмотрела также «ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли», сообщила пресс-служба, не уточнив, о каких объектах идет речь.

Правительство почти год занимается демонополизацией экономики, возвращая в госсобственность различные активы. Преимущественно активы передаются государству через договоры дарения.

При этом, несмотря на многочисленные обещания, работа комиссии остается непрозрачной – в течение года были названы всего несколько компаний, которые были переданы государству и только часть активов, все они были связаны с Сатыбалды, а также другими родственниками Назарбаева – его дочерью Алией и бывшим сватом Кайратом Боранбаевым. Об остальных возвращенных активах в правительстве и правоохранительных органах открыто не сообщали, обозначая только отрасли, где проходит демонополизация.