Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана составляет 33,5%

На рассмотрение президента правительством внесен национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане, сообщается на сайте Акорды. В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП «Атамекен» и меры по решению проблем бизнеса.

«Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%. С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9% до 32,8%. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСБ в валовый региональный продукт отмечается в городах Астана (59% от ВРП), Алматы (47,5%) и Шымкент (40,5%).

На сегодняшний день в стране действуют 1,4 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (рост на 5,5%), они обеспечивают занятость 3,5 млн человек (рост на 1,1%). В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20% и достигла 8 млн тенге на человека.

Вместе с тем, по данным на 1 октября 2022 года, открыто 5 200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тыс. проектам на 119,6 млрд тенге, расширен бизнес 16,9 тыс. предпринимателей.