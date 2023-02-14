Токаев заявил, что поддерживает идею строительства мини-завода по утилизации ПХД-отходов в Степногорске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Степногорск в Акмолинской области заявил, что поддерживает идею строительства здесь мини-предприятия по утилизации ПХД-отходов.

«Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение», - цитирует Токаева его пресс-служба.

В 2020 году в Степногорск привезли на хранение ПХД-содержащие отходы с Балхаша — с радиолокационной станции «Дарьял-У». Часть отходов несколько лет назад увезли на переработку в Германию, но часть осталась и была опасность того, что ядовитые вещества попадут в озеро Балхаш. Поэтому их упаковали и доставили в Степногорск. Одновременно с этим ТОО «Эколюкс-АС», которое и привезло в город отходы, выиграло грант на установку для их утилизации. Грант на поставку оборудования организовали UNIDO (Управление Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), ГЭФ (Глобальный экологический фонд) и министерство экологии Казахстана. Такой комплекс позволил бы Казахстану самостоятельно перерабатывать подобный вид отходов.

Жители города выступили против хранения отходов в городе и строительства здесь комплекса по их переработке.

Отходы обещали вывезти до 1 июля 2021 года, но это не произошло. Акимат также обещал отклонить заявку на строительство комплекса по переработке отходов.

Какой проект был представлен президенту Токаеву в ходе поездку в Степногорск во вторник – неизвестно. Неясно также, когда пройдут общественные слушания по возведению «мини-предприятия».

Местный активист Артем Сочнев, ставший одним из лидеров протеста против хранения в Степногорске отходов, во вторник пытался попасть на встречу с президентом, но ему это не удалось – его фактически задержали и препроводили в акимат, а уйти он оттуда смог только после отъезда президента.