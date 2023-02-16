Документ предусматривает порядок и условия устранения барьеров
Соглашение об устранении барьеров в торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС принял парламент
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил ранее принятый мажилисом закон
«О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами». По словам заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Серика Жумангарина, закон позволит увеличить долю экспорта Казахстана в третьи страны на 10%.

«Соглашение определяет порядок устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты союза. Принятие соглашения создаст условия для взаимного признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в союзе и на территории третьей страны», - объяснил Жумангарин.

Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия. Предлагаемый подход направлен на продвижение продукции.

В целом, по данным Жумангарина, за 2022 года товарооборот несырьевых товаров между Казахстаном и третьими странами составил $48,6 млрд, что на 33,5% выше, чем за 2021 год. Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в третьи страны за 2022 год вырос на 24,8% и составил $18,9 млрд. Основными странами экспорта Республики Казахстан по обработанным товарам являются Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды.

«По предварительным прогнозам, доля экспорта в третьи страны может увеличиться на 10%, в том числе в связи с принятием соглашения и дальнейшей его реализации», - считает министр торговли и интеграции.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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