В правительстве на совещании в минувшую субботу рассмотрели планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка. Как сообщает сайт премьер-министра, запуск газоперерабатывающего завода на Кашагане ожидается в 2025 году, также прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров.

Сейчас идут строительно-монтажные работы и поставка оборудования по проекту газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров на месторождении Кашаган. Запуск предприятия ожидается в 2025 году. Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд кубометров.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную дорожную карту по новому газовому заводу.

В июле прошлого года Смаилов сообщал, что до конца 2022 года будет принято решение по началу проектирования еще одного ГПЗ на Кашагане, объемом переработки 2 млрд кубометров. А до этого, в мае, министр энергетики Болат Акчулаков говорил, что газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году.