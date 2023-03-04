Миннауки обещает открыть академгородок в Конаеве в 2024 году

Министерство науки и высшего образования обещает уже в 2024 году запустить академгородок в Конаеве.

«По поручению президента страны в следующем году в городе Конаеве откроется академический городок. Специально для этого было выделено около 100 га земли. По данному вопросу мы сейчас работаем совместно с акиматом Алматинской области», - цитирует главу Миннауки Саясата Нурбека госагентство «Казинформ».

«В академгородок вузы нашей страны могут перенести свои лаборатории, факультеты. Академгородок откроется в 2024 году», - сказал министр в ходе встречи в Алматы накануне.

В прошлом году в ходе выступления в Конаеве президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город может стать «научно-образовательным центром».

«На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - сказал тогда Токаев.

Конаев расположен примерно в 60 километрах от Алматы. Ни один вуз пока не заявил о намерении перевести туда свои лаборатории и факультеты.

В июне прошлого года Конаев стал областным центром воссозданной Алматинской области. В городе проживает около 55 тысяч человек, что делает город самым малонаселенным областным центром в Казахстане.