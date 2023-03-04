Полиция сообщила о задержании организатора нападений на журналистов

Межведомственной оперативно-следственная группа МВД и КНБ задержала подозреваемого в организации нападений на редакции СМИ и журналистов, сообщил ведомственный сайт полиции Казахстана.

«Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич. Он задержан и с санкции суда помещен под арест. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 “Угроза”, 147 “Нарушение неприкосновенности частной жизни”, 158 “Воспрепятствование журналистской деятельности”, 202 “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” и 293 “Хулиганство” Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.

«Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ», - указано в информации.

По данным полиции, подозреваемый нанял группу хакеров и исполнителей акций, а цели и варианты действий выбирал самостоятельно. «Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой», - указали в полиции.

Ранее на этой неделе межведомственная оперативно-следственная группа отчиталась о задержании иностранного гражданина по фамилии Токарев, которого назвали организатором нападений на редакции и журналистов. Позднее полиция сообщила, что установила несколько его сообщников, также иностранцев.

Аркадий Клебанов (Маневич) - племянник олигарха Александра Клебанова, владеющего предприятиями в энергетике и других сферах. Его отец Сергей Маневич проходил обвиняемым по делу о государственном перевороте вместе с Рахатом Алиевым, бывшим зятем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Альнуром Мусаевым, бывшим председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.

Какие мотивы двигали Аркадия Клебанова для мести в отношении СМИ - неясно. О нем самом публикаций в интернете практически нет, а о его отце писали в основном в контексте уголовного дела о госперевороте и последние публикации на эту тему выходили больше десятилетия назад.

В последние полгода несколько редакций СМИ и независимые журналисты подверглись атакам – им присылали угрозы, публиковали в интернете их личные данные, в январе была сожжена машина журналистки Динары Егеубаевой, а ее сыну угрожали пистолетом. В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним.