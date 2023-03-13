Минюст разработал законопроект по вопросам усиления защиты прав предпринимателей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева, который доложил о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период. В частности, он сообщил, что разработан законопроект по вопросам усиления защиты прав предпринимателей, чтобы исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

Как сообщает пресс-служба президента, министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1 000 статей и 1 200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

Вместе с тем, по словам Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства. В частности, предусмотрено усиление работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности и информационного сопровождения реформ, а также планируется широко вовлекать представителей научного сообщества в законотворческую работу.

Глава Минюста также представил пул из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.