Токаев ждет Путина с визитом в этом году

Осенью в Костанае запланирован форум межрегионального сотрудничества
Президент Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая, сообщила пресс-служба главы государства.
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