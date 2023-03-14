Осенью в Костанае запланирован форум межрегионального сотрудничества
Токаев ждет Путина с визитом в этом году
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным Глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита Президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года», - сообщила пресс-служба.

Также они обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

На встрече с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в Сиане в мае, а также запланированного государственного визита Касым-Жомарта Токаева в КНР. Собеседники также подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Вместе с тем глава государства «высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины», отметили в пресс-службе.

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