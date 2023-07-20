Они перекрыли дорогу к пограничному посту
Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки
Скриншот из видео

В четверг, 20 июля, жители села Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области вышли на акцию протеста с требованием провести справедливое расследование убийства пятилетней девочки, сообщает «Радио Азаттык».

Протестующие перекрыли дорогу к пограничному посту на границе с Узбекистаном, требуя справедливости. По словам собравшихся, в связи убийством девочки был вызван еще один подозреваемый, который впоследствии был отпущен. Жители требуют, чтобы провели сначала судебно-медицинскую экспертизу.

На место прибыли полиция и спецназ, они силой увели протестующих с дороги и сопроводили в здание местного акимата. Сейчас здание акимата окружено полицией.

Ирина Гумыркина
Ирина Гумыркина

Выпускающий редактор Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанским банкам разрешили вывоз российских рублей из Казахстана
Новости
«Алматы марафон» отменил летний забег SUMMER RUN, запланированный на 15 июля
Новости
В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону
Новости
Российские СМИ назвали главных бенефициаров войны в Украине среди российских бизнесменов
Новости
В Туркестанской области убита пятилетняя девочка
Новости
В Алматы возобновили дело об убийстве четырехлетней Айкоркем Меделхан во время январских событий