Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки

В четверг, 20 июля, жители села Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области вышли на акцию протеста с требованием провести справедливое расследование убийства пятилетней девочки, сообщает «Радио Азаттык».

Протестующие перекрыли дорогу к пограничному посту на границе с Узбекистаном, требуя справедливости. По словам собравшихся, в связи убийством девочки был вызван еще один подозреваемый, который впоследствии был отпущен. Жители требуют, чтобы провели сначала судебно-медицинскую экспертизу.

На место прибыли полиция и спецназ, они силой увели протестующих с дороги и сопроводили в здание местного акимата. Сейчас здание акимата окружено полицией.