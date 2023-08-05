Скончался архитектор Сакен Нарынов

На 78-м году жизни в Алматы скончался архитектор, скульптор и художник Сакен Нарынов, сообщил паблик Cultura.kz в Instagram.

Сакен Нарынов родился в 1946 году в городе Иссык, Алматинской области. Он архитектор и художник, занимающийся как проектированием зданий, так и художественными экспериментами.

Нарынов начал практику после окончания архитектурного факультета Казахского политехнического института в 1970 году. Затем продолжил обучение в аспирантуре КазГАСА и на курсах повышения квалификации в Московском архитектурном институте (МАРХИ).

Закончив аспирантуру, но без защиты диссертации, Нарынов в течение нескольких лет преподавал на кафедре теории и истории архитектуры КазГАСА. А в 2002 году решил начать эксперименты с художественной формой и пространством, для чего открыл в Алматы мастерскую «Көпқырлы» (Многогранность), которую несколько лет назад продолжил развивать в полноценное общественное пространство.

Нарынов участвовал в проектировании и строительстве многих объектов. Весной этого года Власть поговорила с Сакеном Нарыновым об экспериментах и главном из них - общественном пространстве, которое он развивал.