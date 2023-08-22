В правительстве сомневаются в бесперебойной работе ТЭЦ в пяти регионах

В пяти регионах Казахстана могут возникнуть проблемы во время отопительного сезона. Это связано с отставанием от графика ремонта на ТЭЦ и переносом ремонта на следующий год. В этой связи во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил каждому региону разработать и утвердить дорожные карты по подготовке и проведению отопительного сезона, а также пошаговый алгоритм действий в случае возникновения аварий.

«Системным оператором, компанией KEGOC, были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Однако есть факты отставания от графиков, а в отдельных случаях - перенос ремонта на следующий год. Есть опасение за бесперебойность работы таких объектов», - заявил Смаилов.

В частности, по его словам, в зоне риска находятся города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область.

«Надо провести встречи с руководителями и акционерами компаний «Казахмыс», ЦАЭК, «АрселорМиттал Темиртау» по решению проблемных вопросов», - поручил глава кабинета министров.

Смаилов также добавил, что к отопительному сезону в регионах необходимо подготовить более 13 тыс. автономных котельных, тогда как на сегодня по факту подготовлено порядка 11 тыс. или 81%. Недостаточные темпы работ наблюдаются в Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте. Кроме того, в четырех областях - Алматинской, Мангистауской, Кызылординской и области Абай ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%.

«Учитывая системность вопроса по подготовке и проведению отопительного сезона, необходимо в каждом регионе разработать и утвердить дорожные карты. Они будут определять развитие тепловых сетей, строительство новых и реконструкцию действующих ТЭЦ. Также в них должен содержаться пошаговый алгоритм действий региональных коммунальных служб и ТЭЦ в случае возникновения аварий», - добавил премьер-министр.

В целом он поручил акиматам обеспечить завершение всех запланированных ремонтных работ и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах в установленные сроки. А чтобы недопустить ажиотаж на внутреннем рынке угля, в двухнедельный срок провести проверку состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, его качества, графиков поставки и обоснованности цен.