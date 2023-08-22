Шестеро детей остаются в реанимации после отравления в социальном учреждении Карагандинской области - Минздрав

Шестеро воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области остаются в реанимации после отравления неизвестным веществом, сообщила во вторник журналистам в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«На сегодняшний день из 13 детей 6 находятся в больнице. Их состояние тяжелое. Также находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих – состояние тяжелое, нестабильное», - рассказала Гиният.

Она уточнила, что у четверых состояние стабильное с улучшением, но врачи прогнозов не делают.

Гиният добавила, что следственные мероприятия по факту отравления детей продолжаются, а судебно-медицинская экспертиза пока не закончена.

30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось. 1 августа, стало известно, что отравились еще двое детей.

После ЧП исполняющая обязанности директора учреждения была отстранена от занимаемой должности. По данному факту генеральная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры будут проверены все аналогичные центры для детей в стране.

9 августа вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что комиссия разрешила 10 медицинским работникам вернуться к своей непосредственной работе в центре. «Два медработника – заведующий отделением и врач-психиатр – пока остаются отстраненными», - сказала она тогда.