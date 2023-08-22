Праздник традиционно отмечается 28 августа
В Карагандинской области отменили празднование Дня шахтера из-за трагедии на шахте «Казахстанская»
Фото пресс-службы премьер-министра Казахстана

Акимат Карагандинской области отменил проведение Дня шахтера из-за пожара на шахте «Казахстанская», унесшем жизни пяти горняков, сообщили в ведомстве.

Все торжественные мероприятия, приуроченные к празднику 28 августа, отменены.

Утром 17 августа стало известно о пожаре на шахте «Казахстанская». На предпрятии загорелась конвейерная лента. На тот момент на «Казахстанской» находились 227 горняков, 222 из них успешно подняли на поверхность. 13 человек обратились к врачам с жалобами на головную боль и кашель. Восемь человек были госпитализированы, двое из них попали в реанимацию. Пятеро погибли.

Власти пообещали тщательно расследовать произошедшее. Во вторник глава Минфина заявил, что "политическое решение" об уходе «АрселорМиттал Темиртау» принято.

Семьям погибшим государство и «Арселор» обязуются выплатить компенсации, оплатить ипотеку, помочь с трудоустройством и жильем.

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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