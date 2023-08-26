Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу

Акима Павлодара Ержана Иманзаипова отправили в отставку из-за ненадлежащей работы на посту, который он занимал менее восьми месяцев.

«Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара, по итогам которой озвучил решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара», - сообщила пресс-службы акима Павлодарской области.

Представление об освобождении Иманзаипова будет внесено в администрацию президента.

39-летний Ержан Иманзаипов возглавил акимат Павлодара в конце декабря прошлого года. До этого назначения он работал руководителем аппарата акима Павлодара, был акимом Экибастуза, работал в Минидустрии и агентстве по регулированию естественных монополий.