Мажилис взял в работу новый трехлетний бюджет

«Проекты законов разработаны в соответствии с бюджетным кодексом Республики Казахстан и внесены в мажилис 31 августа постановлениями правительства. Комитет готов взять в работу законопроекты и подготовить по ним заключения», - сказал в ходе пленарного заседания палаты председатель комитета по финансам и бюджету Мади Такиев.

Напомним, в 2024 году правительство Казахстана намерено взять из Нацфонда 3,6 трлн тенге целевым и гарантированным трансфертами, а также увеличить расходы бюджета на 1,5 трлн тенге и довести их до 24 трлн тенге. Документ сформирован из прогноза социально-экономического развития страны, в котором базовый сценарий подразумевает стоимость нефти $80 за баррель, курс доллара – 460 тенге, а инфляцию – 6-8% со снижением до 5% в 2026-2028 годах.