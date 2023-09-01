Также в палату поступил проект закона «О гарантированном трансферте из Нацфонда»
Мажилис взял в работу новый трехлетний бюджет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Мажилис взял в работу проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024-2026 годы» и проект нового трехлетнего бюджета.

«Проекты законов разработаны в соответствии с бюджетным кодексом Республики Казахстан и внесены в мажилис 31 августа постановлениями правительства. Комитет готов взять в работу законопроекты и подготовить по ним заключения», - сказал в ходе пленарного заседания палаты председатель комитета по финансам и бюджету Мади Такиев.

Напомним, в 2024 году правительство Казахстана намерено взять из Нацфонда 3,6 трлн тенге целевым и гарантированным трансфертами, а также увеличить расходы бюджета на 1,5 трлн тенге и довести их до 24 трлн тенге. Документ сформирован из прогноза социально-экономического развития страны, в котором базовый сценарий подразумевает стоимость нефти $80 за баррель, курс доллара – 460 тенге, а инфляцию – 6-8% со снижением до 5% в 2026-2028 годах.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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