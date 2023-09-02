Светлана Жакупова заняла пост министра труда и социальной защиты населения

Светлана Жакупова освобождена от должности уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте и назначена министром труда и социальной защиты населения. Ее кандидатуру согласовал профильным комитет мажилиса, а соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«На заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Жакуповой Светланы Кабыкеновны для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы палаты в субботу.

Указом главы государства Жакупова назначена на должность министра и освобождена от ранее занимаемой должности.

55-летняя Жакупова заняла должность омбудсмена по правам социально-уязвимых категория населения всего три месяца – с момента создания института.

Она окончила Целиноградский государственный педагогический институт и Алматинскую академию экономики и статистики. Работала воспитателем, учителем математики, специалистом в РГКП «Государственный центр по выплате пенсий», возглавляла его Акмолинский областной филиал.

Жакупова ранее дважды работала в министерстве труда и социальной защиты населения, но в должности вице-министра – в 2013-2014 годах, а также в 2017-2019 годах. Между этими должностями она была заместителем министра здравоохранения и социального развития. В 2019 году она ушла из Минтруда по собственному желанию через несколько месяцев после скандала, связанного с ее высказывания после гибели пяти детей при пожаре в Астане. Отвечая на вопрос журналистов, почему родителям приходится работать по ночам, оставляя детей одних, Жакупова заявила, что это «их выбор».

Несколько дней назад в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций она сказала, что ее слова тогда были вырваны из контекста.