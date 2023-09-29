США следят за ситуацией с реестром лиц, получающих в Казахстане финансирование из-за рубежа – посол

США внимательно следят за развитием ситуации с публикацией комитетом государственных доходов Казахстана реестра лиц, получающих иностранное финансирование. И, как надеется посол Соединенных Штатов в РК Дэниел Роземблюм, никаких санкций в отношении этих граждан правительство принимать не будет.

«Мы знаем про эти списки, и это то, за чем наше посольство сейчас внимательно наблюдает. Также мы наблюдаем за реакциями НПО, медиа, которые последовали после публикации этого списка», - сказам Роземблюм.

Он отметил, что некоторые проводят параллели между этим списком и законами, которые существуют в других странах «об иностранных агентах», однако, считает посол, это «разные вещи».

«Как я понимаю, нахождение в этом списке сейчас не подразумевает никаких последствий, связанных с законом, для людей и организаций, которые там оказались. И это не несет никаких последствий для их ежедневной работы. Если это действительно так, нам бы хотелось, чтобы она оставалась такой же. То есть чтобы не было никаких последствий и препятствий для работы данных организаций», - подчеркнул Роземблюм.

Он заверил, что США будут продолжать следить за ситуаций и за реакцией НПО.

«Если у нас возникнут какие-то поводы для беспокойства, мы обязательно упомянем о них в наших разговорах с правительством (Казахстана – В.)», - заверил посол США.

20 сентября на сайте комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана опубликовали реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. В него вошли как иностранные компании, так и казахстанские НПО и журналисты. Через неделю стало известно, что АО «Нурбанк» заблокировал счет общественного объединения «Эхо» из-за нахождения НПО в этом реестре. Счет был разблокирован позднее, при этом банк запросил у «Эхо» документы, подтверждающие расходование денежных средств, обналиченных с 24 января по 23 августа этого года.