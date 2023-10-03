Свыше 1,7 тыс. нарушений среди водителей электросамокатов выявлено в Казахстане в сентябре – МВД

В сентябре в Казахстане выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений со стороны водителей самокатов. Однако, как заявил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, несмотря на принятые поправки в законодательство, одними только полицейскими методами решить проблему несоблюдения правил дорожного движения невозможно.

«Заметно увеличилось количество электросамокатов и мопедов. Несоблюдение владельцами правил дорожного движения приводит к авариям, в том числе с летальным исходом», - сказал Кожаев.

Он напомнил, что для решения этой проблемы 30 августа принят закон, в котором закреплено понятие электросамокатов, правила передвижения, а также права и обязанности их водителей.

«Только в сентябре текущего года выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений со стороны водителей самокатов. В том числе 562 факта управления по проезжей части несовершеннолетними. Вместе с тем только полицейскими методами решить эту проблему невозможно», - констатировал первый замминистра внутренних дел.

Поэтому, по его словам, акиматы должны принимать меры по развитию инфраструктуры, в частности обустраивать выделенные полосы, строить отдельные велодорожки и разграничивать города на запретные зоны для использования электросамокатов и мопедов.