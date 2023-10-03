Свыше 1,7 тыс. нарушений среди водителей электросамокатов выявлено в Казахстане в сентябре – МВД

Полиция не может в одиночку решить эту проблему
Тамара Вааль, Астана, Власть
В сентябре в Казахстане выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений со стороны водителей самокатов. Однако, как заявил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, несмотря на принятые поправки в законодательство, одними только полицейскими методами решить проблему несоблюдения правил дорожного движения невозможно.
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