Токаев поручил своей администрации взять на особый контроль все случаи насилия над детьми в школах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов в четверг, поднял вопрос безопасности детей в школах, насилия, а также буллинга, который доводит до суицидов. Президент заявил, что поручил своей администрации взять на особый контроль все случаи и обещает принимать самые жесткие меры.

«К сожалению, не прекращаются случаи посягательства и даже насилия среди учащихся, что в свою очередь провоцирует детей на суициды. Буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг», - заявил Токаев.

Он отметил, что в последнее время получает письма-обращения родителей пострадавших детей, «ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов».

«Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры», - сказал Токаев, отметив, что по-другому эту проблему в школах не остановить.

Также он напомнил, что поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними.

«Эта инициатива скоро будет реализована», - заверил глава государства.

Однако, считает президент, и родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению.

«Если же произошел инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а также совместно с профессиональными медиаторами оказать ребенку максимальную помощь. Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка, и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом», - заявил Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что школа должна стать самым безопасным местом, дети должны чувствовать себя комфортно. И недопустимо, чтобы в школу заходили посторонние лица. Поэтому, по его словам, во всех образовательных учреждениях будут установлены системы сигнализации и видеонаблюдения.

«Недавно в одной из столичных школ произошел инцидент, когда учащийся получил серьезные травмы. Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки», - поручил Токаев.