Деньги были выделены на научные исследования в области распространения особо опасных болезней
В аграрно-техническом университете им. Жангир хана выявлено хищение 55 млн тенге – Генпрокуратура
фото Жанары Каримовой

Прокуратурой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту растраты денежных средств научными сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По данным официального представителя надзорного органа Дархана Дүйсембая, министерство науки и высшего образования выделило университету 55 млн тенге для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней. Результаты этих исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента.

«Однако научно-исследовательские работы университетом проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута. При этом выделенные средства похищены путем составления фиктивного акта выполненных работ», - сообщил Дуйсембай.

По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным департаментом экономических расследований.

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