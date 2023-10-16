В аграрно-техническом университете им. Жангир хана выявлено хищение 55 млн тенге – Генпрокуратура

По данным официального представителя надзорного органа Дархана Дүйсембая, министерство науки и высшего образования выделило университету 55 млн тенге для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней. Результаты этих исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента.

«Однако научно-исследовательские работы университетом проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута. При этом выделенные средства похищены путем составления фиктивного акта выполненных работ», - сообщил Дуйсембай.

По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным департаментом экономических расследований.