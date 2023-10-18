Национальный научный онкологический центр в Астане начнет работу летом 2024 года

В следующем году в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. С ходом строительства ознакомился премьер-министр Алихан Смаилов и поручил ввести объект в эксплуатацию до 1 августа 2024 года.

Для строительства центра были привлечены международные компании из Швейцарии и США. По данным правительства, на сегодняшний день строительные работы завершены на 90%, в частности, уже построены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии, административный и технический блоки. Также объект подключен к городским инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения, завершена чистовая отделка кабинетов и палат. Сейчас идет поставка медоборудования и его тестирование.

Руководитель Национального научного онкологического центра, онколог Санжар Шалекенов проинформировал главу правительства, в медучреждении будут проводить радионуклидную диагностику, радионуклидную терапию и производить радиофармпрепараты.

«У нас предусмотрено радио-лучевое лечение. Оно представлено пятью аппаратами: один для контактно-лучевой терапии и еще четыре для бесконтактного лечения. Это такие аппараты, как Edge, Turbine и Ethos. Некоторые из них впервые представлены в Казахстане», - сказал он.

Также в онкоцентре будет работать протонный центр, рассчитанный на 800-1000 пациентов в год, и центр онкогематологии на 15 коек для трансплантации костного мозга. В год планируется проводить от 180 до 200 трансплантаций.

«Тем самым мы сможем покрыть треть нуждающихся пациентов по республике», - отметил Шалекенов.

Второй блок центра будет научно-образовательным, там также разместятся стационар на 140 коек, три операционных зала и большая диагностическая поликлиника.

Премьер-министр поручил Минздраву совместно с генеральным подрядчиком обеспечить ввод онкоцентра в эксплуатацию с запуском центра протонной терапии до 1 августа 2024 года.