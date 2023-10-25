Ограничено движение по дороге от Медеу до Шымбулака

Движение по дороге Медеу – Шымбулак в Алматы ограничат из-за камнепада, передает агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акима города.

«С 25 октября текущего года начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге «Медеу-Шымбулак». Во время проведения работ ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов. В рамках проекта запланированы работы по инженерной защите территорий от камнепадов и оползней, укрепление скальных и дорожных откосов, спуск грунта и камней со склонов и очистка накопительных барьеров. В ликвидации будут задействованы около 11 единиц техники и 50 человек», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, для работников горнолыжного курорта и предприятий будет сформирован график пропускного режима.

«Информация о передвижении будет доступна у руководства каждой организации. Реализация проекта рассчитана в два этапа. Основные работы запланированы на следующий год», - уточнили в акимате.

В сообщении не указывается, будет ли открыт проезд и проход по дороге после завершения ликвидационных работ, а также сроки, которые они могут занять.