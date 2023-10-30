Причину блэкаута в Астане выяснит специальная комиссия – Минэнерго

Председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в понедельник сообщил, что специально созданная комиссия через 10 дней озвучит причину масштабного отключения электроэнергии в Астане накануне вечером.

«Почему это произошло, почему этот разъединитель аварийно отключился и это привело к таким последствиям, выяснит комиссия – туда включены все заинтересованные госорганы и эксперты. В течение 10 дней комиссия работу завершит, и мы предоставим результат», - сказал Есимханов.

В свою очередь первый замакима Астаны Нурлан Нуркенов заявил, что это «стечение несчастливых обстоятельств».

«Я бы, конечно, не сказал, что это следствие системных проблем. Вчерашняя нештатная ситуация, это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств. Когда произошел порыв, это возможно. Раз это инженерная инфраструктура, где-то бывают пробои кабеля, где-то бывает износ кабелей. Поэтому я бы сказал, что это именно нештатный случай, но никак не следствие системных проблем», - сказал он.

Нуркенов добавил, что перед отопительным сезоном все технологическое оборудование, вся инженерная инфраструктура проходит проверку, каждый из объектов получает паспорта готовности. Поэтому, по его словам, «чисто технологически оборудование все было готово, а вчерашняя ситуация это именно форсмажор».