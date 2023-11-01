Базовая ставка в 16% крайне необходима и резко снижать ее нельзя – Сулейменов

Высокая базовая ставка сыграла свою роль и повлияла на снижение инфляции. При этом действующая ставка в 16% крайне необходима и снижать ее нельзя, считает председатель Национального банка Тимур Сулейменов. Как заявил он в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, задача регулятора – не допустить излишнюю денежную массу на товарные рынки.

«Что касается (базовой – В.) ставки в 16%, я считаю, что она свою роль сыграла. Инфляция у нас достаточно активно снижается. Если она была более 21% по итогам прошлого и в начале этого года, сейчас она, утром вышла статистика, уже 10,8%», - сказал Сулейменов, отвечая на вопрос депутатов, какие факторы должны повлиять на снижение инфляции до 5% к 2026 году и насколько базовая ставка в 16% реально сдерживает инфляцию.

Он подчеркнул, что значительная работа, проведенная правительством и местными исполнительными органами с достаточно жесткой денежно-кредитной политикой Нацбанка, начинает давать свои плоды.

«Почему мы считаем, что 16-процентная ставка сейчас крайне необходима и резко снижать ее нельзя? Инфляция – это не только рост цен по отдельным товарам, это общий рост цен экономики…. Когда есть деньги, но против них еще не создана добавочная стоимость в виду товаров, эти деньги давят на все цены, начиная с продуктов, заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее. Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать», - подчеркнул Сулейменов.

Именно для этого, добавил он, нужна базовая ставка и именно этим Нацбанк занимается. То есть, уточнил Сулейменов, если резко опустить ставку, резко снизится интерес банков к правительственным инструментам в виде нот. Следовательно, эти деньги «хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки».

«Поэтому мы считаем, что для того чтобы обуздать монетарную массу, конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно», - констатировал глава Нацбанка.

В то же время он разделил оптимизм премьер-министра Алихана Смаилов, что инфляция 10% и ниже - это «вполне достижимый результат».