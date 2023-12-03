В Kazakh Tourism не согласны с обвинением в неэффективном использовании денег на продвижение туризма через искусство

В нацкомпании Kazakh Tourism отвергли обвинения арт-куратора Владислава Слудского в неэффективном использовании миллионов тенге на продвижение туризма через искусство, а заимствование его идеи назвали «совместной проработкой».

«Концепции ряда мероприятий действительно обсуждались с многочисленными представителями креативных индустрий, включая г-на Слудского. Консультации, о которых заявляет автор, носили добровольный характер. Интеллектуальной собственности по проекту ни у кого не имеется. Проводилась совместная проработка идеи», - говорится в комментарии пресс-службы нацкомпании.

Куратор Владислав Слудский в своей колонке на Власти описал, как представил ранее Kazakh Tourism идею выставки Ala Art Fair, а этой осенью узнал, что ее проводит нацкомпания без упоминания самого куратора и его коллег. Он также поставил под сомнение расходы на это и другие мероприятия, оплаченные Минтуризма.

«Суммы, указанные в публикациях, не являются актуальными. Например, сумма фактического контракта по Ala Art Fair - 58 424 тыс. тенге, Berlin Bazaar - 30 847 тыс. тенге (из них, аренда площадки 12 064 €, застройка павильона 90кв.м. 45 000€), Asia Now - 14 622 тыс. тенге, Istanbul Contemporary - 9 689 тыс. Тенге», - сообщили в Kazakh Tourism.

В нацкомпании также пообещали опубликовать «окончательные данные по результатам мероприятия Ala Art Fair» по итогам проведенного мероприятия.