Запустить до весны систему по управлению водными ресурсами поручил Смаилов

В правительстве на заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации рассмотрели разработку Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами, где будут содержаться данные об имеющихся водоемах, орошаемых землях, объемах потребления воды сельхозпроизводителями и т.д. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ее запустить в пилотном режиме уже весной.

«Времени у нас нет. У нас большие потери водных ресурсов. А оцифровка – это один из реально работающих механизмов по экономии воды, более эффективному управлению ресурсами. Поэтому мы должны ускорить ввод этой платформы и работу по цифровизации водной отрасли в целом», - сказал Смаилов и потребовал обеспечить запуск платформы в пилотном режиме до конца первого квартала 2024 года с дальнейшим выходом на промышленную эксплуатацию в течение сентября.

В системе также предусмотрен функционал по подаче заявок на получение водных ресурсов.