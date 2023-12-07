Запустить до весны систему по управлению водными ресурсами поручил Смаилов

Он констатировал, что времени больше нет, нужно экономить воду
В правительстве на заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации рассмотрели разработку Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами, где будут содержаться данные об имеющихся водоемах, орошаемых землях, объемах потребления воды сельхозпроизводителями и т.д. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ее запустить в пилотном режиме уже весной.
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