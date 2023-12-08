Акимат Алматы обещает в 2024 году приобрести 600 экоавтобусов и 100 электробусов

В Алматы в 2024 году будет приобретено 600 экоавтобусов, 100 троллейбусов и 100 электробусов, а также еще 100 в 2025 году на общую сумму в 88,3 млрд. Также будет проведен средний ремонт 250 километров дорог на 23 млрд и будет завершена пробивка проспекта Абая и Саина, а также остальных трех радиальных улиц в направлении БАКАД, сообщил аким города Ерболат Досаев на внеочередной сессии маслихата Алматы.

«В рамках программы развития мы запланировали начало формирования устойчивого транспортного каркаса города и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры», - заявил он.

Досаев сообщил, что в этом году было построено 25 км новых дорог, а в следующем году в восьми микрорайонах города (Акжар, Алгабас, Альмерек, Кайрат, Шанырак-1, Шугыла, Рахат-Мадениет, Теректы) планируется построить в общей сложности 70 км дорог. На это предусмотрено 4,7 млрд тенге.

В 2023 году же акиматом было приобретено 750 экологически чистых автобусов, из них 600 за счет городского бюджета в рамках активной экологизации общественного транспорта. Также Досаев заявил, что со следующего года в Алматы не должны приобретаться дизельные автобусы.

Помимо прочего, в городе будет установлено 150 электрозарядных устройств вдоль парковок.

Ранее в министерстве по чрезвычайным ситуациям заявляли, что размещение зарядных станций для электромобилей в паркингах и на открытых стоянках недопустимо.