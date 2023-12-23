Акимат Алматы взял под контроль ситуацию с теплоснабжением жилого комплекса, жители которого перекрывали улицу

В акимате Алматы сообщили, что держат на контроле ситуацию с теплоснабжением жилого комплекса River Park, жители которого в субботу перекрыли движение по улице Макатаева, протестуя против нерешения их проблем с отоплением в квартирах.

В компании «Алматинские тепловые сети» пришли к выводу, что «причина низких параметров отопления, подаваемого в здания указанного комплекса, - неправильная работа автоматизированного теплового пункта (АТП), принадлежащего частной стройорганизации», сообщили в акимате.

При этом отмечается, что жалоб со стороны жителей не поступало во время сильных морозов в начале декабря. «Не исключено, что нештатная ситуация с отоплением в домах ЖК River Park возникла из-за вмешательства в работу АТП со стороны частной сервисной организации, обслуживающей жилкомплекс», - говорится в сообщении акимата.

В нем также приводится информация о том, что акимат Медеуского района, где расположен комплекс, ранее провел переговоры с представителями застройщика ТОО «АРТ Медиа» «по принятию экстренных мер для восстановления теплоснабжения в жилых домах».

«Застройщик заверил, что им будут закуплены дополнительные насосы для элеваторного узла. Насосы будут установлены на следующей неделе», - говорится в сообщении акимата.

В субботу группа жителей комплекса перекрыла улицу, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме. Протестующие были оттеснены на обочины полицией, позднее к ним приехал районный аким.

Жилой комплекс расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха. Конечным владельцем застройщика - ТОО «Корпорация Арт Медиа» - является семья бизнесмена и медиа-менеджера Арманжана Байтасова.