Их обвинили в грубом нарушении общественного порядка
  • 1676
Полиция привлекла к ответственности перекрывавших улицу жителей жилого комплекса в Алматы
СКРИНШОТ ИЗ ПРЯМОГО ЭФИРА САЛТАНАТ ТАШИМОВОЙ

Полиция привлекла к ответственности группу жителей алматинского жилого комплекса River Park, которые накануне перекрыли улицу Макатаева, требуя решить проблемы с отоплением.

«В отношении четырех граждан составлены административные протокола по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств», - заявил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев. Его заявление опубликовано на ведомственном сайте МВД.

«Жителями ЖК River Park была перекрыта улица Макатаева с требованиями подключения отопления. Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции», - заявил Султанбаев.

«Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения. Таким образом, гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам», - сказал он.

Жители жилого комплекса River Park накануне заявили, что долгое время не могли решить проблемы с отоплением в своих квартирах и вынуждены перекрыть улицу, чтобы привлечь внимание к проблеме. Полиция разблокировала движение через короткое время, после чего к протестующим приехал аким Медеуского района, который заявил, что в акимате знают о проблеме и винят в ней застройщика. Вечером в тот же день в городском акимате заявили, что взяли ситуацию на контроль.

Жилой комплекс расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха. Конечным владельцем застройщика - ТОО «Корпорация Арт Медиа» - является семья бизнесмена и медиа-менеджера Арманжана Байтасова.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Акимат Алматы взял под контроль ситуацию с теплоснабжением жилого комплекса, жители которого перекрывали улицу
Новости
Акимат Алматы снова отказал феминисткам в проведении марша и митинга 8 марта
Новости
В нескольких микрорайонах Актау ограничили подачу тепла и горячей воды
Просматриваемые
Новости
Жители жилого комплекса в Алматы перекрыли улицу, требуя нормального теплоснабжения
Новости
Токаев подписал закон, разрешающий ранний выход на пенсию занятых на вредных производствах
Новости
Как повысится пенсия в Казахстане в 2024 году рассказали в Минтруда
Новости
Верховный суд оставил без изменений приговор в отношении погибших во время январских событий в Таразе
Новости
В Алматы начнут выпускать китайские автомобили
Новости
Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Алматы