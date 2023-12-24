Полиция привлекла к ответственности перекрывавших улицу жителей жилого комплекса в Алматы

«В отношении четырех граждан составлены административные протокола по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств», - заявил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев. Его заявление опубликовано на ведомственном сайте МВД.

«Жителями ЖК River Park была перекрыта улица Макатаева с требованиями подключения отопления. Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции», - заявил Султанбаев.

«Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения. Таким образом, гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам», - сказал он.

Жители жилого комплекса River Park накануне заявили, что долгое время не могли решить проблемы с отоплением в своих квартирах и вынуждены перекрыть улицу, чтобы привлечь внимание к проблеме. Полиция разблокировала движение через короткое время, после чего к протестующим приехал аким Медеуского района, который заявил, что в акимате знают о проблеме и винят в ней застройщика. Вечером в тот же день в городском акимате заявили, что взяли ситуацию на контроль.

Жилой комплекс расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха. Конечным владельцем застройщика - ТОО «Корпорация Арт Медиа» - является семья бизнесмена и медиа-менеджера Арманжана Байтасова.