Всего их 19 человек, в том числе бывший генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау»
В МЧС частично назвали имена ответственных за трагедию на шахте им. Костенко
ФОТ С САЙТА АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во вторник в ходе брифинга в правительстве министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал несколько имен ответственных за трагедию на шахте имени Костенко бывшей компании «АрселорМиттал Темиртау». Всего их 19 человек, но вину каждого определит суд.

«Это не рядовые сотрудники, это инженерно-технический персонал, которые несут непосредственную ответственность. Мы определили 19 человек (допустивших нарушения требований безопасного ведения работ - В.) в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. Материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины», - сказал Шарипханов.

Среди ответственных лиц – бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый, исполнительный директор угольного департамента Огай и другие.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко произошел взрыв, в результате которого погибли 46 человек. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, и вина в этом полностью лежит на руководстве предприятия, а «АрселорМиттал Темиртау» свои обязательства не выполнило. Также о 100%-ной вине работодателя сообщали и в МЧС по итогам работы правительственной комиссии.

После аварии на шахте им. Костенко президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». Хотя после предыдущей аварии на шахте «АрселорМитталТемиртау» в правительстве заявляли, что политическое решение об уходе компании «уже принято». После этого сообщалось о поиске нового инвестора.

В итоге новым инвестором стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие же переименовали в Qarmet. Новый инвестор пообещал вложить $3 млрд, из них в этом году - $1,3 млрд.

Отметим, что после трагедии на шахте им. Костенко угольный департамент возглавил заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, а после того, как предприятие перешло новому инвестору, сообщалось, что он назначен генеральным директором Qarmet.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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